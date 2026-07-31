В минобороны РФ отчитались о перехвате 594 дронов над Доном, Кубанью и другими регионами

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Азовском районе в хуторе Рогожкино в результате падения обломков БПЛА на частный дом пострадал ребенок. Он доставлен в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Батайске в результате падения обломков дрона пострадавших нет, серьезных повреждений на земле не зафиксировали. Сотрудники администрации проведут подомовой обход с целью оценки ущерба.