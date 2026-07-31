Майнинг запретили в Москве, Подмосковье и части Курской области до 2032 года

17 апреля правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает тюремное заключение до четырех лет в качестве наказания за нарушение законов об обращении криптовалют. В частности, за нарушение законодательства грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, а также до четырех лет принудительных работ или лишения свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.