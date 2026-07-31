Майнинг запретили в Москве, Подмосковье и части Курской области до 2032 года

Правительство России ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области, который продлится с 15 августа 2026 года до 31 декабря 2032 года. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в постановлении кабинета министров страны.
Помимо Московского региона, майнинг цифровой валюты запретят в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском округах, а также в городском округе Львов Курской области. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
17 апреля правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает тюремное заключение до четырех лет в качестве наказания за нарушение законов об обращении криптовалют. В частности, за нарушение законодательства грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, а также до четырех лет принудительных работ или лишения свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
26 июня криптовалютная биржа Binance уведомила пользователей из Евросоюза, что с июля прекратила предоставлять им услуги из-за того, что не успела получить в срок необходимую лицензию. В частности, клиенты платформы из Польши, Италии, Испании и Франции получили инструкции по выводу средств.