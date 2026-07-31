Истребитель F-35 загорелся на авиабазе Мирамар в США

В США на авиабазе Корпуса морской пехоты Мирамар произошел инцидент с воздушным судном. По данным телеканала FOX 5, на территории военного объекта загорелся истребитель F-35.
На авиабазе, расположенной в Сан-Диего, было замечено сильное задымление примерно в 10:00 по местному времени (20:00 по мск). На место инцидента прибыли экстренные службы. Поступило сообщение о возгорании истребителя, а также территории у взлетно-посадочной полосы.
Причины и обстоятельства случившегося уточняются, дополнительной информации о произошедшем источник не приводит.
Ранее KP.RU сообщал, что авиабаза США Ахмад аль-Джабер в Кувейте подверглась атаке Ирана. Как заявили представители Корпуса стражей исламской революции, удар был нанесен силами армейских беспилотников.