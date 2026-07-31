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Истребитель F-35 загорелся на авиабазе Мирамар в США

На авиабазе Корпуса морской пехоты Мирамар в Сан-Диего загорелся истребитель, причины инцидента уточняются.

Источник: Комсомольская правда

В США на авиабазе Корпуса морской пехоты Мирамар произошел инцидент с воздушным судном. По данным телеканала FOX 5, на территории военного объекта загорелся истребитель F-35.

На авиабазе, расположенной в Сан-Диего, было замечено сильное задымление примерно в 10:00 по местному времени (20:00 по мск). На место инцидента прибыли экстренные службы. Поступило сообщение о возгорании истребителя, а также территории у взлетно-посадочной полосы.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются, дополнительной информации о произошедшем источник не приводит.

Ранее KP.RU сообщал, что авиабаза США Ахмад аль-Джабер в Кувейте подверглась атаке Ирана. Как заявили представители Корпуса стражей исламской революции, удар был нанесен силами армейских беспилотников.

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