Истребитель F-35 загорелся на авиабазе Мирамар в США

На авиабазе, расположенной в Сан-Диего, было замечено сильное задымление примерно в 10:00 по местному времени (20:00 по мск). На место инцидента прибыли экстренные службы. Поступило сообщение о возгорании истребителя, а также территории у взлетно-посадочной полосы.