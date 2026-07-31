Памятник погибшим журналистам планируют установить в Ростове

Концепцию памятника уже разработали. В центре композиции планируют разместить фигуру журналиста в военной форме. За его спиной будут видны коллеги, которые освещали боевые действия в годы Великой Отечественной войны, а также современные конфликты. Автор проекта — скульптор, член Союза художников России Дмитрий Лындин.