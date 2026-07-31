Италия уведомила Еврокомиссию о приостановке Шенгена с Испанией

Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного пограничного контроля с Испанией для прибывающих морским и воздушным транспортом на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Правительство Италии в соответствии с правилами Шенгена уведомило Еврокомиссию о временном возобновлении погранконтроля с Испанией на срок до 30 дней», — сказал источник.
Кроме того, отмечается, что речь идет о контроле пассажиров, прибывающих в Италию морским и воздушным транспортом. Это связано с тем, что у Италии нет сухопутных границ с Испанией.
Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что государство готово приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации с мигрантами в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки. Поддержать её призвала также глава МВД Финляндии Мари Рантанен.