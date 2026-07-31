Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Италия уведомила Еврокомиссию о приостановке Шенгена с Испанией

Италия собощила о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией на 30 дней.

Источник: Комсомольская правда

Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного пограничного контроля с Испанией для прибывающих морским и воздушным транспортом на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Правительство Италии в соответствии с правилами Шенгена уведомило Еврокомиссию о временном возобновлении погранконтроля с Испанией на срок до 30 дней», — сказал источник.

Кроме того, отмечается, что речь идет о контроле пассажиров, прибывающих в Италию морским и воздушным транспортом. Это связано с тем, что у Италии нет сухопутных границ с Испанией.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что государство готово приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации с мигрантами в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки. Поддержать её призвала также глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше