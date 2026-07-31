Главные новости за 31 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области сельхозпроизводители столкнулись с перебоями при сдаче зерна в порты и на временное хранение. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил член комитета АПК ростовского отделения «Опоры России» Евгений Коваленко. Как ранее сообщал «Ъ», уборочная кампания на юге России проходит на фоне снижения закупочных цен и осложнения экспортной логистики. После введения ограничений на судоходство в Азово-Черноморском бассейне часть грузопотоков была переориентирована на глубоководные порты Черного моря. На этом фоне ряд терминалов ограничил приемку зерна автомобильным транспортом, что, по оценкам участников рынка, привело к росту транспортных расходов и сокращению возможностей для реализации нового урожая.