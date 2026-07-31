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В Тихом океане исчезло самое маленькое островное государство

Президент страны объявил о переименовании Науру в Наоэро.

Источник: Клопс.ru

Самое маленькое островное государство Науру, которое находится на коралловом атолле в западной части Тихого океана, официально сменило название и теперь называется Наоэро. Соответствующее заявление сделало правительства страны.

«Республика Наоэро — это новое официальное название страны, ранее известной как Науру. Жителей будут называть деи-Наоэро», — говорится в заявлении правительства страны, которое таким образом решило вернуться к историческим корням и языку. Название страны переводится, как «я иду на морской берег».

Площадь острова, который до Первой мировой войны был немецкой колонией, составляет 21 квадратный километр, а население — 11 тыс. человек.