В Тихом океане исчезло самое маленькое островное государство

Самое маленькое островное государство Науру, которое находится на коралловом атолле в западной части Тихого океана, официально сменило название и теперь называется Наоэро. Соответствующее заявление сделало правительства страны.
«Республика Наоэро — это новое официальное название страны, ранее известной как Науру. Жителей будут называть деи-Наоэро», — говорится в заявлении правительства страны, которое таким образом решило вернуться к историческим корням и языку. Название страны переводится, как «я иду на морской берег».
Площадь острова, который до Первой мировой войны был немецкой колонией, составляет 21 квадратный километр, а население — 11 тыс. человек.