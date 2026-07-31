В Тихом океане исчезло самое маленькое островное государство

«Республика Наоэро — это новое официальное название страны, ранее известной как Науру. Жителей будут называть деи-Наоэро», — говорится в заявлении правительства страны, которое таким образом решило вернуться к историческим корням и языку. Название страны переводится, как «я иду на морской берег».