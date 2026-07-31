Сын Виктора Логинова пожаловался, что его дразнили и били в школе из-за отца

— Меня дразнили: «Ты сын Гены Букина!». У папы, как известно, было несколько браков, люди цеплялись даже за это. В школе меня запирали в раздевалке и били. Когда мне было 12, старшеклассники разбили мне щеку, после этого я начал заниматься тайским боксом, — отметил 19-летний юноша в эфире шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!».