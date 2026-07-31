Сын Виктора Логинова пожаловался, что его дразнили и били в школе из-за отца

Александр Логинов, сын российского актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», рассказал, что из-за отца и его нескольких браков его запирали в школьной раздевалке и били.
— Меня дразнили: «Ты сын Гены Букина!». У папы, как известно, было несколько браков, люди цеплялись даже за это. В школе меня запирали в раздевалке и били. Когда мне было 12, старшеклассники разбили мне щеку, после этого я начал заниматься тайским боксом, — отметил 19-летний юноша в эфире шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!».
Логинов — младший добавил, что в детстве ему очень не хватало отцовской поддержки и недостаток его внимания ощущается в том числе сейчас. Юноша признался, что Логинов не пришел на его выпускной в 11-м классе из-за работы. По словам юноши, отсутствие отца — это цена, которую он платит за обеспеченную жизнь.
28 июня стало известно, что Виктор Логинов развелся с 22-летней супругой Марией Гуськовой после обвинений в изменах и рукоприкладстве. По данным журналистов, для женщины эта попытка расторгнуть брак была не первой.