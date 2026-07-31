Новости Калининграда: судьба карты калининградца, финансы кандидатов и «Кауп»

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за пятницу, 31 июля.
Главные события дня:
«Это ещё не публичный запуск»: в правительстве рассказали о карте калининградца.
С 1 августа государственная информационная система «Карта жителя Калининградской области» официально вводится в эксплуатацию, однако это не означает полноценного запуска проекта для жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство цифровых технологий и связи.
В ведомстве пояснили, что сейчас начинается инфраструктурный этап подготовки. По словам чиновников, создается защищенная цифровая платформа, к которой в дальнейшем будут поэтапно подключаться различные сервисы.
Александр Калькута покинул пост главы агентства по международным и межрегиональным связям.
Александр Калькута покинул пост главы агентства по международным и межрегиональным связям. Его последний рабочий день завершился 30 июля. С 2023 года и до назначения руководителем агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области работал заместителем представителя МИД России в Калининграде. Возглавил агентство 3 марта 2025 года.
В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в мае.
В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в марте составила 83 628,9 ₽ За год она выросла на 10,9%, а за месяц уменьшилась на 1%. Такие данные приводит Калининградстат.
В Калининграде приостановили деятельность частного детского сада на Понартской.
В Калининграде на улице Понартской приостановлена работа детского центра «Умный Кот». 31 июля прокуратура сообщила о проверке после информации о заболевании его воспитанников энтеровирусной инфекцией. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что сейчас по данному факту проводится «проверка исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».
В Калининграде на улице Аксакова остановили работу несогласованного детского лагеря.
В Калининграде на улице Аксакова приостановлена работа детского лагеря после вмешательства прокуратуры Ленинградского района. В пресс-службе ведомства «Новому Калининграду» сообщили, что речь идет о детском лагере языковой школы Вильяма Рейли, не включившей свой лагерь в реестр.
Отметим, что администратор языковой школы Вильяма Рейли пояснила «Новому Калининграду», что заявки на прием в детский лагерь пока не принимаются, так как «группы укомплектованы». Никакой информации о том, что работа лагеря приостановлена, администратор предоставить не смог, но пообещал, что с редакцией свяжется руководство школы.
Бои викингов, огненное сражение, Spiritual Seasons: «Большой Кауп» отметит 20-летие.
В поселении викингов в пос. Романово 8 и 9 августа состоится традиционный фестиваль исторической реконструкции «Большой Кауп», в 2026 году он пройдет в 20-й раз, сообщают организаторы. В фестивале ожидается участие реконструкторов из Калининградской области и других городов России, пройдут традиционные боевые состязания викингов.
Публикации «Нового Калининграда».
Небогатые миллионеры: сведения о доходах кандидатов от «Яблока», ЛДПР и «Новых людей».
«Новый Калининград» продолжает знакомить читателей с информацией о кандидатах в депутаты Госдумы, выдвинутых на выборы по спискам партий. Сведения о федеральных списках и о доходах и имуществе претендентов на депутатские мандаты опубликованы на сайте Центризбиркома. На очереди — информация о кандидатах от партий «Яблоко», ЛДПР и «Новые люди».
«Русский императив»: в Музее изобразительных искусств открылась выставка о воинской доблести.
В Музее изобразительных искусств 31 июля открылась выставка «Русский императив» (16+), которая реализуется совместно с проектом «Русский стиль». Выставка представляет более 160 произведений, которые знакомят с историей России, и предлагает зрителю глубокое размышление о природе воинского подвига. В центре внимания — образ русского солдата, его внутренняя сила, историческая память и формирование национальных ценностей через призму визуального искусства.
Подогреваемый бассейн, обеденный шатёр и ламзаки: топ-5 дорогих домов Янтарного в аренду.
На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области, перебравшись в Янтарный. Пока местные жители продолжают бить тревогу по поводу сливов нечистот прямо на Центральный пляж, владельцы домов продолжают расхваливать канувший в лету голубой флаг. За 25−35 тысяч рублей в сутки гостям готовы предоставить бассейны, шатры и ламзаки, но рады будут не всем. Подробности — в нашем обзоре.
Обзор подготовила Никонорова Виктория, фото: Юлия Власова / Новый Калининград.