Новости Калининграда: судьба карты калининградца, финансы кандидатов и «Кауп»

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области, перебравшись в Янтарный. Пока местные жители продолжают бить тревогу по поводу сливов нечистот прямо на Центральный пляж, владельцы домов продолжают расхваливать канувший в лету голубой флаг. За 25−35 тысяч рублей в сутки гостям готовы предоставить бассейны, шатры и ламзаки, но рады будут не всем. Подробности — в нашем обзоре.