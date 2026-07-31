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РЖД представили первого в мире робота-проводника Володю

«Российские железные дороги» (РЖД) показали первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда «Сапсан» по имени Володя. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе транспортной компании.

«Российские железные дороги» (РЖД) показали первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда «Сапсан» по имени Володя. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе транспортной компании.

— Стальной характер, железная выправка и искусственный интеллект. Сегодня он совершил тестовую поездку на поезде № 768 и железно справился со своими обязанностями, — отметили в публикации.

Андроид встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде, а также провел винную дегустацию в вагоне-бистро, рассказали в Telegram-канале РЖД.

9 июля в Москве впервые прошла церемония бракосочетания гуманоидных роботов. Брачный союз заключили роботы — офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда, которых ранее представили публике на ПМЭФ. В завершение торжества им на руки надели браслеты, которые символизируют брачные узы.

Ранее облик кабины первого российского поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург представили на заводе «Уральские локомотивы». Она была изготовлена на предприятии-партнере в Челябинске, сообщили в РЖД.