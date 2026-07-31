РЖД представили первого в мире робота-проводника Володю

9 июля в Москве впервые прошла церемония бракосочетания гуманоидных роботов. Брачный союз заключили роботы — офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда, которых ранее представили публике на ПМЭФ. В завершение торжества им на руки надели браслеты, которые символизируют брачные узы.