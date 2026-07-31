Книги о Дурове сняли с продажи в «Литрес» и MyBook

Книги «Код Дурова» и «Код Дурова 2», посвященные основателю Telegram Павлу Дурову, больше не доступны в сервисах «Литрес» и MyBook, подтвердили РБК в пресс-службе «Литрес».
Книги о Дурове убрали как из продажи, так и из подписки сервисов.
Книги «Код Дурова» и «Код Дурова 2» — это документальные биографии Павла Дурова, написанные журналистом Николаем Кононовым. В них рассказывается о создании «ВКонтакте» и Telegram, а также о подробностях жизни известного российского предпринимателя.
Ранее, 29 июля, ФСБ сообщила, что основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявляется в международный розыск.
Ведомство указало, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями «для проведения диверсий, терактов и массовых убийств».
30 июля Росфинмониторинг включил Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. После этого маркетплейсы Wildberries и Ozon начали внутренние проверки товаров, связанных с основателем Telegram.
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