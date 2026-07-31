Футболисты ФК «Ростов» обыграли ФК «Родина» (Москва) в матче 2-го тура РПЛ

На 52-й минуте Митья Крижан забил мяч в ворота своей команды, а на 56-й минуте еще один гол в пользу ФК «Ростов» реализовал Андрей Лангович. На 74-й минуте мяч попал в ворота ФК «Ростов». На 90-й минуте ответный гол забил Даниил Шанталий.