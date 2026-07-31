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Волгоградку задержали за фото пожара на складе Wildberries

Жительницу Волгограда задержали за распространение фото пожара на.

Жительницу Волгограда задержали за распространение фото пожара на складе маркетплейса. Девушка выложила снимок в общедомовой чат. По ее словам, она не была осведомлена о том, что запрещено снимать не только полеты БПЛА, но и последствия террористических атак.

— Сотрудники все мне разъяснили и я не рекомендую поступать так, как я, другим. Это может быть направлено против нашей страны, против жителей, против нашей безопасности, — покаялась волгоградка.

Напомним, за съемку последствий ударов БПЛА предусмотрена уголовная ответственность. Авторам роликов, решивших поделиться своим творчеством в сети, грозит наказание за «Госизмену» — ее санкция предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Что запрещено?

— делать фото и видео применения и последствий применения БПЛА, а также систем противодействия беспилотникам, в том числе ПВО. Под запретом оказалась и фото и видеосъемка мест нахождения и падения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием таких аппаратов и работы ПВО и радиоэлектронной борьбы;- фиксировать на фото и видео места расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной инфраструктуры, ПВО и РЭБ, сооружений систем связи и охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов;- выкладывать подобные кадры в интернет, а также публиковать их в СМИ. Запрет, в частности, касается применения и последствий применения на территории области, а также других субъектов РФ беспилотников, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траекторию полета и определить места атаки и факт поражения объектов, в том числе характер нанесенных повреждений.

Также нельзя распространять фото и видео применения и последствий применения ПВО и РЭБ, способствующее раскрытию мест расположения сил противовоздушной обороны и стратегически важных объектов, находящихся не только на территории области, но и других регионов России.

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