Станислав Любшин рассказал, как не поверил Михалкову

Легендарный актер Станислав Любшин запомнился многочисленным поклонникам в том числе и ролью в фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров». Впрочем, была вероятность, что он вообще туда не попадает- Любшин никак не мог поверить, что Михалков снимает эту картину, да еще пригласил Станислава Андреевича на главную роль. Подробности этой истории — на видео.