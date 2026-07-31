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Станислав Любшин рассказал, как не поверил Михалкову

Легендарный актер Станислав Любшин запомнился многочисленным поклонникам в том числе и ролью в фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров». Впрочем, была вероятность, что он вообще туда не попадает- Любшин никак не мог поверить, что Михалков снимает эту картину, да еще пригласил Станислава Андреевича на главную роль. Подробности этой истории — на видео.

Легендарный актер Станислав Любшин запомнился многочисленным поклонникам в том числе и ролью в фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров». Впрочем, была вероятность, что он вообще туда не попадает- Любшин никак не мог поверить, что Михалков снимает эту картину, да еще пригласил Станислава Андреевича на главную роль. Подробности этой истории — на видео.