Вучич допустил скорое завершение сделки по NIS и переговоры с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает завершения сделки между венгерской MOL и «Газпром нефтью» по приобретению доли сербского нефтеперерабатывающего завода NIS.
На фоне этого он допустил скорые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
«В ближайшие дни мы ожидаем завершения соглашения. Вероятно, я буду разговаривать с президентом России и премьер-министром Венгрии, Путиным и Петером Мадьяром. Надеюсь, мы это завершим», — сказал Вучич (цитата по Blic).
В середине июня власти Сербии заключили соглашение с венгерской MOL Group о будущем управлении NIS в случае, если MOL станет ее мажоритарным акционером после продажи доли, принадлежащей «Газпром нефти».
США ввели санкции против NIS в октябре 2025 года из-за российского контроля в структуре собственности, что сделало необходимым одобрение OFAC для любой сделки по смене акционеров. В декабре того же года OFAC выдало NIS первую лицензию, разрешающую переговоры об изменении структуры собственности, впоследствии ее срок неоднократно продлевался.
Последний раз Минфин США продлил лицензию на операционную деятельность NIS, находящейся под американскими санкциями, до 28 августа. При этом 31 июля истекает лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) о продлении срока по продаже «Газпром нефтью» контрольного пакета NIS (56,15% акций) MOL.
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