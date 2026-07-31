Вучич допустил скорое завершение сделки по NIS и переговоры с Путиным

США ввели санкции против NIS в октябре 2025 года из-за российского контроля в структуре собственности, что сделало необходимым одобрение OFAC для любой сделки по смене акционеров. В декабре того же года OFAC выдало NIS первую лицензию, разрешающую переговоры об изменении структуры собственности, впоследствии ее срок неоднократно продлевался.