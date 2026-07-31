Юрист оценил, повлечет ли репост сообщений Дурова последствия

По его словам, риски от самого факта отправки Дурову сообщения «нулевые», но возможная ответственность зависит от его содержания. Юрист отметил, что окончательного обвинения в отношении основателя Telegram еще не было, но «даже если бы такое было», запрета на отправку ему сообщений нет.