Юрист оценил, повлечет ли репост сообщений Дурова последствия

Если пользователи захотят отправить Павлу Дурову личное сообщение или сделают репост его публикации в мессенджере Telegram, это не должно повлечь последствий. Об этом рассказал управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.
По его словам, риски от самого факта отправки Дурову сообщения «нулевые», но возможная ответственность зависит от его содержания. Юрист отметил, что окончательного обвинения в отношении основателя Telegram еще не было, но «даже если бы такое было», запрета на отправку ему сообщений нет.
Говоря о репосте публикаций Дурова, «особенно политического, острого, провокационного характера», Кравченко пояснил, что, хотя такие действия не опасны, выглядят они «юридически сомнительно»: «Я бы, наверное, поостерегся на этом этапе… репостить сообщения Павла Дурова».
Удалять свои лайки и комментарии к публикациям основателя Telegram «оснований нет», но, заметил юрист, проявляющие осторожность люди могут сделать это для самоуспокоения.
29 июля ФСБ заявила, что Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Он объявляется в международный розыск. В качестве обоснования этого решения ведомство указало, что администрация Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые активно используют украинские спецслужбы для подготовки и координации диверсий и терактов, массовых убийств, кибермошенничества.
30 июля Росфинмониторинг включил Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании предъявленного ему обвинения.
Опрошенные Радио РБК эксперты отмечали, что обвинения против Павла Дурова не распространяются ни на сам мессенджер Telegram, ни на его пользователей. Ведущий юрист практики «Цифровое IT-право» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Аксенов указывал, что в соответствии с законодательством «прямой связи между уголовным делом против основателя платформы и статусом самой платформы нет».
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Telegram необходимо выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.
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