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В Московском регионе запретили майнинг криптовалют

В Москве и области запретили майнинг криптовалют с 15 августа до конца 2032 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство выпустило постановление, запрещающее майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа и до конца 2032 года.

Из текста следует, что эти ограничения распространятся на город Льгов и некоторые муниципальные округа в Курской области.

Вопрос запрета майнинга в Московском регионе по предложению мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева рассматривала правительственная комиссия по развитию электроэнергетики.

В свою очередь, в мае губернатор Курской области Александр Хинштейн в письме к главе Минэнерго Сергею Цивилеву попросил поддержать запрет в восьми районах, где потребителям не начисляется плата за потребленную электроэнергию.

Майнинг криптовалют полностью запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031-го в десяти российских регионах: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Позднее такие ограничения также ввели на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.

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