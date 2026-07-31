В Московском регионе запретили майнинг криптовалют

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство выпустило постановление, запрещающее майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа и до конца 2032 года.
Из текста следует, что эти ограничения распространятся на город Льгов и некоторые муниципальные округа в Курской области.
Вопрос запрета майнинга в Московском регионе по предложению мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева рассматривала правительственная комиссия по развитию электроэнергетики.
В свою очередь, в мае губернатор Курской области Александр Хинштейн в письме к главе Минэнерго Сергею Цивилеву попросил поддержать запрет в восьми районах, где потребителям не начисляется плата за потребленную электроэнергию.
Майнинг криптовалют полностью запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031-го в десяти российских регионах: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Позднее такие ограничения также ввели на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.