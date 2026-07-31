В Московском регионе запретили майнинг криптовалют

Майнинг криптовалют полностью запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031-го в десяти российских регионах: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Позднее такие ограничения также ввели на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.