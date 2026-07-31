ВМО спрогнозировала потепление климата в России из-за развития Эль-Ниньо

Он объяснил, что степень воздействия Эль-Ниньо зависит от времени года, уязвимости конкретной страны и того, как это явление взаимодействует с другими атмосферными процессами. По словам представителя ВМО, само явление возникает в экваториальной части Тихого океана и влияет на удаленные регионы лишь опосредованно — характер его влияния меняется в зависимости от сезона, передает ТАСС.