ВМО спрогнозировала потепление климата в России из-за развития Эль-Ниньо

Развитие формирующегося явления Эль-Ниньо приведет к потеплению на территории России. При этом текущая жара в Северном полушарии наблюдается еще до того, как эффекты этого явления действительно начали проявляться в глобальном масштабе. Об этом в пятницу, 31 июля, заявил эксперт Всемирной метеорологической организации (ВМО).
— Нам нужно быть осторожными, потому что, возможно, воздействие на Россию проявится позже в этом году. Главным образом, очевидно то, что с Эль-Ниньо температура будет расти, — отметил специалист.
Он объяснил, что степень воздействия Эль-Ниньо зависит от времени года, уязвимости конкретной страны и того, как это явление взаимодействует с другими атмосферными процессами. По словам представителя ВМО, само явление возникает в экваториальной части Тихого океана и влияет на удаленные регионы лишь опосредованно — характер его влияния меняется в зависимости от сезона, передает ТАСС.
23 июля сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто рассказал, что текущее Эль-Ниньо рискует стать экстремальным, и объяснил, что на это указывает большой запас тепла в подповерхностном слое океана.