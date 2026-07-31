«Код Дурова» переименовалось в «Код.ру»

Изначально редакция следила за проектами Павла Дурова: «ВКонтакте», потом Telegram и TON. Затем издание начало освещать расширенный круг тем, связанных с IT, финтехом и искусственными технологиями. «На каждом из этих этапов мы подчеркивали, что лично Павел Дуров не имеет отношения к нашему медиа — и в какой-то момент сохранять его имя в названии стало просто нечестно», — объяснили в «Код.ру».