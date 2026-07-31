Вода в Тюмени пахнет канализацией из-за загрязнения Туры на фоне паводка

В Тюмени из-за проблем с питьевой водой власти организовали ее подвоз в цистернах, однако жители жалуются на редкие поставки. У водовозов выстраиваются ~очереди из сотен человек, ожидание иногда занимает несколько часов.~ В социальных сетях публикуют видео, на которых жители бегут к приехавшей машине, чтобы успеть набрать воду, сбивая друг друга с ног.