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Военный истребитель F-35 за 100 миллионов долларов разбился в Калифорнии

На военно-воздушной базе «Мирамар» в американском штате Калифорния вспыхнул и сгорел истребитель пятого поколения F-35 Lightning стоимостью до 100 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило местное подразделение телеканала Fox News.

На военно-воздушной базе «Мирамар» в американском штате Калифорния вспыхнул и сгорел истребитель пятого поколения F-35 Lightning стоимостью до 100 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило местное подразделение телеканала Fox News.

По данным журналистов, пожар начался примерно в 10:00 по местному времени (20:00 по московскому времени — прим. «ВМ»). В Корпусе морской пехоты США охарактеризовали возгорание истребителя как «несчастный случай с воздушным судном», который произошел на взлетно-посадочной полосе.

На кадрах, сделанных с вертолета, видно обугленный истребитель и густые клубы дыма. Причины случившегося остались неизвестными.

25 февраля турецкий истребитель F-16 потерпел крушение после вылета с 9-й главной авиабазы в Балыкесире, в результате чего пилот погиб.

9 октября 2025 года в Липецкой области истребитель МиГ-31 разбился при заходе на посадку. Экипаж воздушного судна катапультировался, само воздушное судно упало в безлюдном районе.

28 августа того же года в польском городе Радом истребитель F-16 потерпел крушение, а его пилот погиб в результате авиакатастрофы.

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