Военный истребитель F-35 за 100 миллионов долларов разбился в Калифорнии

По данным журналистов, пожар начался примерно в 10:00 по местному времени (20:00 по московскому времени — прим. «ВМ»). В Корпусе морской пехоты США охарактеризовали возгорание истребителя как «несчастный случай с воздушным судном», который произошел на взлетно-посадочной полосе.