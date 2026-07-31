Ким заявила о миллиардных убытках предпринимателей из-за атак на Wildberries

Ранее Life.ru писал, что Татьяна Ким заявила об отражении большинства атак на склады Wildberries. По её словам, компания ежедневно укрепляет защиту объектов и совершенствует системы безопасности. Глава RWB рассказала, что на предприятиях появились собственные противопожарные подразделения, современные системы тушения и регулярные тренировки для сотрудников. Ким также отмечала, что за безопасность объектов отвечает специалист с многолетним опытом работы в МЧС, что помогает быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.