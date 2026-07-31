Mash: Запрет майнинга в Москве и Подмосковье связан с нагрузкой на электросети

Высокая нагрузка на электросети и большое количество нелегальных ферм стали главными причинами запрета майнинга в Москве и Московской области до конца 2032 года. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на разъяснения от правительства РФ.
Авторы публикации уточнили, что крупные майнинг-фермы потребляют большое количество электроэнергии, из-за чего в отдельных регионах может не хватать мощности. Принятая правительством мера должны снизить нагрузку на энергосистему и помочь избежать перебоев с электричеством.
— Тем, кто продолжит майнить незаконно, будут грозить крупные штрафы и конфискация оборудования, — говорится в сообщении.
Официального подтверждения и комментариев относительно этой информации от правительства на момент публикации материала не поступало.
Правительство России ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области, который продлится с 15 августа 2026 года до 31 декабря 2032 года.
19 июля жительница Тюмени обнаружила на своем участке криптоферму, которую поначалу приняла за пчелиные ульи. После того как женщина поняла, что находится на ее земле, она обратилась в полицию. ГУ МВД России по региону проводит проверку.