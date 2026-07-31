Mash: Запрет майнинга в Москве и Подмосковье связан с нагрузкой на электросети

Высокая нагрузка на электросети и большое количество нелегальных ферм стали главными причинами запрета майнинга в Москве и Московской области до конца 2032 года. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на разъяснения от правительства РФ.