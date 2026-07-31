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Готов к любым задачам: в состав Балтфлота вошёл новый морской танкер «Валентин Рыков»

На борту судна имеется вертолётная площадка.

Источник: Клопс.ru

В Балтийске подняли флаг на малом морском танкере «Валентин Рыков». Об этом сообщили в Министерстве обороны России в пятницу, 31 июля.

Судно успешно прошло госиспытания на полигонах Балтийского моря, подтвердив надёжность всех систем, агрегатов и ходовых качеств и готово к выполнению любых задач.

Танкер предназначен для транспортировки и передачи жидких и сухих грузов, снабжения кораблей, сбора мусора, патрулирования, аварийно-спасательных работ, буксировки и может также выполнять функции пожарного судна. Водоизмещение — 3,5 тыс. тонн, экипаж — 24 человека. На борту имеется площадка для приёма вертолёта Ка-27.

Судно названо в честь Валентина Павловича Рыкова — командира АПЛ К-52, впервые совершившей исторический поход под паковыми льдами Арктики.

В мае 2026 года малый ракетный корабль «Буря» приняли в состав Балтийского флота.

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