Инфантино предрекли досрочной уход с поста президента ФИФА

По его утверждению, глава Международной федерации футбола якобы утратил поддержку части руководства организации и больше не контролирует ключевые процессы внутри ФИФА. В связи с этим, как утверждает Молина, вопрос об отставке Инфантино может быть решён в ближайшее время. Официального подтверждения этой информации пока нет.