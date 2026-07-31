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Татьяна Ким: Wildberries успешно отражает большую часть атак БПЛА на свои склады

Татьяна Ким заявила, что Wildberries ежедневно усиливает защиту своих складов от атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Компании Wildberries удается успешно отражать большую часть атак БПЛА на склады маркетплейса. Об этом в видеообращении заявила основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

«Мы каждый день модернизируем системы защиты. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь», — подчеркнула Ким.

По словам главы RWB, компания с первых дней атак ежедневно усиливает защиту складов и укрепляет линию обороны, используя ряд инженерных решений, которые ежедневно модернизируются.

Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Ким указала на отсутствие логики и здравого смысла в атаках ВСУ по складам Wildberries. По ее словам, киевский режим сам сделал публичные заявления о том, что атаки на объекты компании направлены против обычных россиян.

Татьяна Ким выступила с видеообращением: главные заявления основательницы Wildberries о террористических атаках и мерах поддержки продавцов.

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