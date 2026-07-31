Ким пообещала поддержку продавцам после атаки ВСУ на склад в Волгограде

— Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Wildberries — народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно, — подчеркнула она.