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Подземный толчок магнитудой до 4,7 произошел в Неаполе

Эпицентр залегал на глубине 3 км в зоне Флегрейских полей.

Источник: Комсомольская правда

Ощутимый подземный толчок магнитудой до 4,7 произошел в Неаполе. Об этом сообщается исходя из данных Национального института геофизики и вулканологии.

По информации агентства ANSA, в некоторых кварталах города на юге Италии было отключено энергоснабжение в домах, а также прекращено локальное железнодорожное сообщение. На данный момент не сообщается о жертвах и пострадавших не сообщается.

Кроме того, отмечается, что повреждения могут быть в прибрежном городке Поццуоли под Неаполем.

Согласно данным, эпицентр залегал на глубине 3 км в зоне Флегрейских полей, там расположен древний подводный вулкан. В этом регионе на регулярной основе происходят землетрясения.

Ранее сайт KP.RU писал, что число жертв мощного землетрясения на острове Кюсю достигло 28 человек. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером во вторник в регионе Кумамото.