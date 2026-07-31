Ощутимый подземный толчок магнитудой до 4,7 произошел в Неаполе. Об этом сообщается исходя из данных Национального института геофизики и вулканологии.
По информации агентства ANSA, в некоторых кварталах города на юге Италии было отключено энергоснабжение в домах, а также прекращено локальное железнодорожное сообщение. На данный момент не сообщается о жертвах и пострадавших не сообщается.
Кроме того, отмечается, что повреждения могут быть в прибрежном городке Поццуоли под Неаполем.
Согласно данным, эпицентр залегал на глубине 3 км в зоне Флегрейских полей, там расположен древний подводный вулкан. В этом регионе на регулярной основе происходят землетрясения.
Ранее сайт KP.RU писал, что число жертв мощного землетрясения на острове Кюсю достигло 28 человек. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером во вторник в регионе Кумамото.