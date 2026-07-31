Трехкилограммовый съедобный гриб нашли в Калининградской области

В Нестеровском округе Калининградской области местные жители обнаружили гигантский дождевик, также известный как головач, весом около трех килограммов. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил известный калининградский грибник и миколог-любитель Николай Смирнов.
— Такой здоровый, что я сначала испугался — а вдруг там заяц сидит? Нет, просто гриб-богатырь! Бомбический красавец! Смотрим и понимаем: одна такая «зефирка» — и сыты все! — рассказал мужчина.
Найденный экземпляр оказался свежим, упругим и белоснежным, без желтых пятен. Один головач удалось разделить на всех участников поездки, и каждый из них получил по большому ломтю.
По вкусу гигантский дождевик напоминает курицу и тофу, а по консистенции — упругое, но мягкое суфле. При этом, по словам Смирнова, употреблять можно только молодые экземпляры — с чисто белой мякотью без желтых пятен, передает «Клопс».
16 июля СМИ сообщили, что в лесах Шатурского округа Московской области грибники все чаще стали находить мутинус Равенеля — гриб, который известен как «сморчок вонючий» или «веселка вонючая». Взрослый экземпляр источает резкий неприятный запах падали, привлекающий мух, которые разносят его споры.