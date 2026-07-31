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ГПК Беларуси опроверг информацию о закрытии границы с Латвией

Госпогранкомитет не подтвердил информацию о закрытии Латвией границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете не подтвердили информацию о закрытии Латвией границы с Беларусью, пишет БелТА.

— ГПК Беларуси не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией, — заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

К слову, накануне латвийские власти призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, сообщал ТАСС.

— Призываю жителей Латвии отказаться от планов отправиться в Беларусь или, если вы уже там, вернуться обратно, — заявил глава МВД Латвии Янис Домбрав.

Латвийский министр сообщил, что Минском якобы развернута миграционная гибридная война и что с белорусской территории в Латвию регулярно пытаются проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки.

— Безопасное перемещение между странами может стать затруднено, — предупреждал латвийский министр.

А несколькими днями ранее сообщалось, что Литва удвоила помощь соседней Латвии по охране границы с Беларусью от нелегальных мигрантов, писал ТАСС.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявлял, что в Латвию направлена новая команда в составе 20 литовских пограничников, в том числе кинологов с четырьмя служебными собаками.

До этого было направлено несколько команд по 10 пограничников. А ранее латвийские власти упоминали о желательности прибытия в помощь погранохране 100 литовских пограничников. Однако Вильнюс, опасаясь возникновения брешей на своей границе, ответил, что таким резервом не располагает.

Напомним, не так давно Администрация президента назвала хайпом тему с трудовыми мигрантами в Беларуси.

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