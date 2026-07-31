ГПК Беларуси опроверг информацию о закрытии границы с Латвией

До этого было направлено несколько команд по 10 пограничников. А ранее латвийские власти упоминали о желательности прибытия в помощь погранохране 100 литовских пограничников. Однако Вильнюс, опасаясь возникновения брешей на своей границе, ответил, что таким резервом не располагает.