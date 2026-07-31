Московский зоопарк поздравил панду Жуи с 10-летием

«Сегодня у Жуи был юбилей. 10 лет! Как будто недавно он прибыл к нам озорным белощеким пухлячком. И посмотрите теперь — повелитель умов и сердец зоопарка. Как он сидит, как он ест, когда сидит, как он вальяжно жует свежий побег бамбука — абсолютная уверенность в себе. С днем рождения, наш черно-белый великан!» — говорится в сообщении.