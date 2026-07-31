Московский зоопарк поздравил панду Жуи с 10-летием

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский зоопарк поздравил самца большой панды Жуи с 10-летием. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.
«Сегодня у Жуи был юбилей. 10 лет! Как будто недавно он прибыл к нам озорным белощеким пухлячком. И посмотрите теперь — повелитель умов и сердец зоопарка. Как он сидит, как он ест, когда сидит, как он вальяжно жует свежий побег бамбука — абсолютная уверенность в себе. С днем рождения, наш черно-белый великан!» — говорится в сообщении.
В честь юбилея для посетителей организовали праздничную программу: выступление детского театра «Фатум» со сказкой «Соловей» и танцевальный мастер-класс от шоу-балета «Тодес». Также зоологи впервые представили семейный альбом панды — в ответ на комментарии посетителей о том, что отец Жуи не видит дочь Катюшу.
Панда Жуи прибыл в Москву из Китая вместе с самкой Диндин весной 2019 года. В августе 2023 года у пары родился детеныш, которого позже назвали Катюшей.