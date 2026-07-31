В 108 точках Чехии обновлены температурные максимумы

Аномальный зной, охвативший Чехию, привел к массовому обновлению температурных максимумов, росту числа тепловых ударов и перебоям в работе транспорта. По данным Чешского гидрометеорологического института, 31 июля новые рекорды были установлены на 108 из 171 метеостанции страны.
Самая тяжелая ситуация сложилась в городе Пльзень на западе республики: там термометры в тени показали 39,4 градуса. Экстремальная жара спровоцировала смоговую ситуацию в Праге и ряде регионов из-за опасного содержания озона в воздухе. Врачи отмечают увеличение обращений за помощью с тепловыми ударами, а также случаи отравления угарным газом, возникающие из-за нарушения тяги в бытовых дымоходах.
В связи с засушливой погодой в большинстве из 14 краев объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В Центральной Чехии и Южной Моравии введены жесткие ограничения: запрещено разводить костры и въезжать в леса на автомобилях.
Не выдерживают жары и железнодорожные пути. Из-за перегрева деформируются рельсы, провисают контактные провода и отказывают системы сигнализации, что уже привело к остановке движения на нескольких участках. Метеорологи связывают установившуюся погоду с эффектом «теплового купола», который усиливается на фоне климатических изменений.
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