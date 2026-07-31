В 108 точках Чехии обновлены температурные максимумы

Самая тяжелая ситуация сложилась в городе Пльзень на западе республики: там термометры в тени показали 39,4 градуса. Экстремальная жара спровоцировала смоговую ситуацию в Праге и ряде регионов из-за опасного содержания озона в воздухе. Врачи отмечают увеличение обращений за помощью с тепловыми ударами, а также случаи отравления угарным газом, возникающие из-за нарушения тяги в бытовых дымоходах.