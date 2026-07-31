В Сербии из-за обмеления Дуная показалась затопленная в 1944 году флотилия

Выше по течению от места затопления расположено ущелье Железные ворота, южный берег которого относится к Сербии, а северный — к Румынии. Во второй половине XX века здесь были построены гидроэлектростанции «Джердап-1» и «Джердап-2». При этом остатки затопленной флотилии до сих пор затрудняют судоходство в районе второй ГЭС.