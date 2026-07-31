В Сербии из-за обмеления Дуная показалась затопленная в 1944 году флотилия

Затопленные нацистской Германией в 1944 году корабли Дунайской флотилии стали видны на поверхности Дуная в районе порта Прахово на востоке Сербии. Об этом сообщает Reuters.
Из-за жаркой погоды и слабого притока воды уровень реки снизился, в результате чего песчаные отмели обнажились, а корпуса затопленных судов частично выступили над поверхностью воды.
Корабли были затоплены в сентябре 1944 года в ходе операции Кригсмарине «Дунайский эльф». Тогда ко дну пустили более 200 кораблей и барж, чтобы они не достались наступавшим советским войскам. После этого участок Дуная стал непригодным для судоходства. После войны часть кораблей подняли, и река стала проходимой.
Выше по течению от места затопления расположено ущелье Железные ворота, южный берег которого относится к Сербии, а северный — к Румынии. Во второй половине XX века здесь были построены гидроэлектростанции «Джердап-1» и «Джердап-2». При этом остатки затопленной флотилии до сих пор затрудняют судоходство в районе второй ГЭС.
Сербские власти продолжают работы по подъему затопленных кораблей. Их проведение осложняется необходимостью соблюдать повышенные меры безопасности из-за большого количества неразорвавшихся мин и боеприпасов. По планам Белграда, завершить эти работы предполагается до 2027 года.