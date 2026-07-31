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Правительство РФ утвердило список приложений для предустановки на устройства

Список приложений для предустановки на устройства из РФ и стран ЕАЭС обновлен.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России утвердило перечень программ из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые обязательны к предустановке на гаджеты. Об этом говорится в сообщении кабмина.

В перечне обязательных для предустановки приложений на смартфоны и планшеты остались программы, которые были утверждены на 2026 год. Однако в списке появилась «Алиса AI» вместо голосового помощника «Маруся».

В него также вошли «Яндекс. Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс. Карты», «Яндекс. Диск», «2ГИС», «Одноклассники», «Почта Mail.ru», «Макс», «Дзен», «VK Видео», «ВКонтакте», Mir Pay, а также «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес» и приложение «Честный знак».

Для компьютеров в список вошли «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

Ранее сайт KP.RU писал, что Правительство России ввело запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области до 2032 года.

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