Спортсмен Угуев стал первым 9-кратным чемпионом России по вольной борьбе

Зауру Угуеву 31 год. Он также становился победителем чемпионата России в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Кроме того, борец является 3-кратным чемпионом мира, 2-кратным чемпионом Европы и победителем Олимпийских игр в Токио.