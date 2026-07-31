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Спортсмен Угуев стал первым 9-кратным чемпионом России по вольной борьбе

Борец Заур Угуев победил Рамиза Гамзатова в финале чемпионата РФ в весовой категории до 61 килограмма.

Источник: Аргументы и факты

Спортсмен Заур Угуев стал первым в истории 9-кратным чемпионом России по вольной борьбе.

Борец победил Рамиза Гамзатова в финале чемпионата РФ в весовой категории до 61 килограмма.

Зауру Угуеву 31 год. Он также становился победителем чемпионата России в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Кроме того, борец является 3-кратным чемпионом мира, 2-кратным чемпионом Европы и победителем Олимпийских игр в Токио.

Ранее сообщалось, что российский бегун Дмитрий Климов установил новый мировой рекорд в ультрамарафоне.