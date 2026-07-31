Роспотребнадзор предупредил об опасности воды из московских родников

Согласно результатам ежегодного мониторинга, сырая вода из городских родников Москвы не всегда соответствует гигиеническим нормативам и не может использоваться для питья. Об этом сообщило столичное Управление Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, в столице около 30 родников, однако состав и качество родниковой воды нестабильны и зависят от сезона, осадков и состояния прилегающей территории. Роспотребнадзор подчеркнул, что если отказаться от употребления воды из известного родника невозможно, пить ее стоит только после кипячения.
На данный момент Роспотребнадзор не выдавал санитарно-эпидемиологических заключений на использование каких-либо родников Москвы в питьевых целях. Рядом установлены аншлаги об исключении использования воды как питьевой.
Роcпотребназдзор подчеркивает, что употребление неочищенной воды может привести к заражению вирусной или бактериальной инфекцией (гепатит А, лептоспироз, острые кишечные заболевания). Для безопасного использования родник должен иметь защитное сооружение, огражденную территорию и систему отвода поверхностных вод.
«В радиусе ближе 20 м от родника не допускается мытье транспортных средств, стирка и полоскание белья, другие виды деятельности, способствующие загрязнению воды», — добавили в пресс-службе ведомства.
Также должна проводиться очистка оборудования родника организациями, ответственными за его эксплуатацию не реже одного раза в год. После каждой чистки или ремонта должна проводиться дезинфекция водозаборных сооружений с последующей промывкой и контролем качества воды.
Этим летом Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве: в Пионерском пруду в Парке Горького, озере Белое и Первом Путяевском пруду в Восточном административном округе, «Серебряном Бору-2» и «Серебряном Бору-3». Ранее в списке разрешенных мест для купания также было Школьное озеро в Зеленограде, но 3 июля ведомство сообщило, что качество воды там не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
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