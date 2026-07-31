Роспотребнадзор предупредил об опасности воды из московских родников

Этим летом Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве: в Пионерском пруду в Парке Горького, озере Белое и Первом Путяевском пруду в Восточном административном округе, «Серебряном Бору-2» и «Серебряном Бору-3». Ранее в списке разрешенных мест для купания также было Школьное озеро в Зеленограде, но 3 июля ведомство сообщило, что качество воды там не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.