Reuters: конгрессмены могут заблокировать проект о санкциях США против РФ

Законопроект о новых санкциях против России может быть заблокирован в палате представителей США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в конгрессе.
По информации источника, это связано с опасениями законодателей по поводу полномочий в вопросе пошлин, которые он предоставляет американскому лидеру Дональду Трампу.
«Законопроект о санкциях против России сталкивается со сложным путем в конгрессе, поскольку демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых торговых полномочий, которые документ предоставит президенту Дональду Трампу», — говорится в материале.
Ранее сайт KP.RU писал, что принятие законопроекта США о новых санкциях против России может оказаться долгим и сложным. Законодателям еще предстоит договориться о порядке рассмотрения поправок до начала августовских каникул.