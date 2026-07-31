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Reuters: конгрессмены могут заблокировать проект о санкциях США против РФ

Законопроект США о новых санкциях против России рискует потерпеть крах.

Источник: Комсомольская правда

Законопроект о новых санкциях против России может быть заблокирован в палате представителей США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в конгрессе.

По информации источника, это связано с опасениями законодателей по поводу полномочий в вопросе пошлин, которые он предоставляет американскому лидеру Дональду Трампу.

«Законопроект о санкциях против России сталкивается со сложным путем в конгрессе, поскольку демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых торговых полномочий, которые документ предоставит президенту Дональду Трампу», — говорится в материале.

Ранее сайт KP.RU писал, что принятие законопроекта США о новых санкциях против России может оказаться долгим и сложным. Законодателям еще предстоит договориться о порядке рассмотрения поправок до начала августовских каникул.

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