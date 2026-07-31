В Бангкоке российские музыканты выступили с концертом в рамках «Русских сезонов»

БАНГКОК, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российская флейтистка София Виланд выступила в столице Таиланда вместе с Бангкокским королевским симфоническом оркестром под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Как сообщает корреспондент ТАСС, выступление артистов в Культурном центре Таиланда состоялось в рамках проекта «Русские сезоны».
Концерт под названием «Королевская благосклонность» был посвящен дню рождения короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х). Музыканты исполнили увертюру из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона, а также симфоническую сюиту «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова. «Для нас особая честь, что концерт посвящен дню рождения короля Таиланда. Он стал одним из таких ярких и важных событий программы “Русских сезонов”. До конца года мы ожидаем еще целый ряд ярких событий. Уже объявлено о выступлении на бангкокской сцене Театра балета Бориса Эйфмана, а также Большого театра кукол из Санкт-Петербурга», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин.
«Русские сезоны» — это действительно очень важная вещь, которая носит просветительский характер и которая знакомит огромное количество людей с русской музыкой. Программу мы вместе согласовывали с руководителем таиландского коллектива, репертуар которого по-настоящему богат. В нем есть 30−40 симфонических произведений, совершенно разных по стилю, жанру, эпохе", — отметил Никифорчин.
«У меня сегодня был дебют с концертом Мендельсона, поскольку в России флейтисты его не играют. Мне его специально предложили здесь, когда меня спрашивали, что я хочу сыграть. А я специально хотела понять, каково это — сыграть то, что играют все мировые звезды. Здесь, в Таиланде, оркестры потрясающие, очень быстро соображают. Вот я сегодня на концерте какие-то вещи придумывала прямо на сцене, а они быстро на все реагировали», — поделилась Виланд.
«Русские сезоны» — международный проект правительства РФ и Министерства культуры России, представляющий российскую культуру за рубежом. В разные годы мероприятия проекта проходили в странах Европы, Азии и Ближнего Востока. В 2025 году «Русские сезоны» состоялись в Королевстве Бахрейн и Султанате Оман.
ТАСС — генеральный информационный партнер «Русских сезонов».