В Бангкоке российские музыканты выступили с концертом в рамках «Русских сезонов»

«У меня сегодня был дебют с концертом Мендельсона, поскольку в России флейтисты его не играют. Мне его специально предложили здесь, когда меня спрашивали, что я хочу сыграть. А я специально хотела понять, каково это — сыграть то, что играют все мировые звезды. Здесь, в Таиланде, оркестры потрясающие, очень быстро соображают. Вот я сегодня на концерте какие-то вещи придумывала прямо на сцене, а они быстро на все реагировали», — поделилась Виланд.