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Кабмин увеличил выплаты в Донбассе и Новороссии в связи с утратой имущества

За частично утраченное имущество человеку выплатят 55 тыс. рублей, а за полностью утраченное имущество — 110 тыс. рублей.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило размер финансовой помощи в связи с утратой имущества на человека для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из постановления кабмина.

Так, размер финансовой помощи для жителей Донбасса и Новороссии в связи с утратой имущества из расчета за частично утраченное имущество составит 55 тыс. руб., а за полностью утраченное имущество — 110 тыс. рублей на человека. Ранее размер помощи составлял 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

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