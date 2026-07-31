Тренер Трофимова рассказала об ошибке синхрониста на ЧЕ

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Российский синхронист Захар Трофимов перепутал направление в одном из элементов, поэтому его выступление на чемпионате Европы не было абсолютно успешным. Об этом журналистам рассказала тренер спортсмена Гана Максимова.
Трофимов стал бронзовым призером чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе.
«Не могу назвать выступление Захара абсолютно успешным, потому что были допущены некоторые ошибки. В то же время в художественном плане выступил хорошо, получив самую высокую оценку на этом чемпионате, что дорогого стоит. Да, рассчитывали на более высокое место, потому что я знаю, как он может и мог сделать элементы», — сказала Максимова.
«Ошибся — перепутал направление, выкручивался по ходу выступления, из-за этого завалил элемент. То есть совершенно глупая ошибка. Из-за чего она произошла — пока не можем понять, но вышел немного на гипоксии, сами понимаете, длинные связки. Но Захар — юниор, считаю, что на взрослом чемпионате это неплохое место. Обошли испанца, действующего чемпиона мира, да, могли обойти итальянца и англичанина тоже. За итальянца обидно, потому что уже выигрывали у него на первенстве Европы. Вот за это больше обидно. Но ничего страшного, это первый старт, у нас еще три впереди, думаю, что все будет хорошо», — отметила тренер.