Тренер Трофимова рассказала об ошибке синхрониста на ЧЕ

«Ошибся — перепутал направление, выкручивался по ходу выступления, из-за этого завалил элемент. То есть совершенно глупая ошибка. Из-за чего она произошла — пока не можем понять, но вышел немного на гипоксии, сами понимаете, длинные связки. Но Захар — юниор, считаю, что на взрослом чемпионате это неплохое место. Обошли испанца, действующего чемпиона мира, да, могли обойти итальянца и англичанина тоже. За итальянца обидно, потому что уже выигрывали у него на первенстве Европы. Вот за это больше обидно. Но ничего страшного, это первый старт, у нас еще три впереди, думаю, что все будет хорошо», — отметила тренер.