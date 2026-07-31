Скончался звезда фильма «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский

Скончался исполнивший главную роль в фильме «Судьба барабанщика» актер Сергей Ясинский, ему было 83 года. О его смерти в пятницу, 31 июля, сообщил сын артиста Николай на портале «Кино-театр.ру».
— Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного, — написал он на сайте.
Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. Широкую известность он приобрел еще в школьные годы, сыграв главную роль в «Судьбе барабанщика», который режиссер Виктор Эйсымонт снял по одноименной повести Аркадия Гайдара.
Лента вышла на экраны в 1955 году и стала одной из самых известных экранизаций произведений писателя.