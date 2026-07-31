В Рыбинске представили портреты кисти Владимира Соколова и фото из архива ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Выставка художника и публициста Владимира Соколова открылась в Рыбинском музее-заповеднике в Ярославской области, в экспозиции представлено около 50 портретов, а также фото из архива ТАСС. Об этом сообщила заместитель директора музея по развитию Оксана Гожалимова.
«Выставка занимает три просторных зала. Каждый зал тематический: первый — биография художника, второй — портреты людей из разных стран мира, третий — мастерская Владимира Соколова. На выставке представлено около 50 портретов, а также зарисовки, наброски, из архива ТАСС представлены фотографии серии “Марш мира”, — рассказала ТАСС Гожалимова.
На выставке «Владимир Соколов. Портрет в осколках времени» в пространстве Мучного гостиного двора представлены портреты рабочих, студентов, простых горожан и лидеров разных стран. Это первая персональная экспозиция Соколова на его малой родине.
Живописец, график, плакатист и публицист Владимир Соколов родился в Рыбинске, но большая часть его жизни связана с Петербургом, он считал этот город родным. Соколов пережил блокаду Ленинграда, ушел добровольцем на Балтийский флот, возглавлял ленинградское отделение издательства «Искусство».
Творчество Соколова посвящено борьбе за мир и человечность — своими работами он привлекал внимание к недопустимости насилия, войн, к интернациональной борьбе за права человека.