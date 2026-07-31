В Рыбинске представили портреты кисти Владимира Соколова и фото из архива ТАСС

«Выставка занимает три просторных зала. Каждый зал тематический: первый — биография художника, второй — портреты людей из разных стран мира, третий — мастерская Владимира Соколова. На выставке представлено около 50 портретов, а также зарисовки, наброски, из архива ТАСС представлены фотографии серии “Марш мира”, — рассказала ТАСС Гожалимова.