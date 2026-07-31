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В суде Роман Вишняк дал показания против Лерчек

Вишняк из колонии дал показания по делу о валютных операциях.

Источник: Комсомольская правда

Гагаринский суд Москвы допросил Романа Вишняка, свидетеля обвинения по уголовному делу против блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

«Роман Вишняк снова выступил в районном суде, где дал показания против подсудимой», — сказал источник агентства.

Заседание проходило в закрытом режиме. Вишняк участвовал в нем по видеосвязи из исправительной колонии, где отбывает наказание. Он был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что спустя почти два года в деле блогерши Лерчек поставлена точка. В Гагаринском суде Москвы вынесли приговор по громкому делу о незаконных валютных операциях. Валерию Чекалину приговорили к 5 годам условно. Кроме того, она должна выплатить в виде штрафа почти 800 млн рублей.

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