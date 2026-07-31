В суде Роман Вишняк дал показания против Лерчек

Ранее KP.RU сообщал, что спустя почти два года в деле блогерши Лерчек поставлена точка. В Гагаринском суде Москвы вынесли приговор по громкому делу о незаконных валютных операциях. Валерию Чекалину приговорили к 5 годам условно. Кроме того, она должна выплатить в виде штрафа почти 800 млн рублей.