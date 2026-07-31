В суде Роман Вишняк дал показания против Лерчек

Гагаринский суд Москвы допросил Романа Вишняка, свидетеля обвинения по уголовному делу против блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.
«Роман Вишняк снова выступил в районном суде, где дал показания против подсудимой», — сказал источник агентства.
Заседание проходило в закрытом режиме. Вишняк участвовал в нем по видеосвязи из исправительной колонии, где отбывает наказание. Он был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Ранее KP.RU сообщал, что спустя почти два года в деле блогерши Лерчек поставлена точка. В Гагаринском суде Москвы вынесли приговор по громкому делу о незаконных валютных операциях. Валерию Чекалину приговорили к 5 годам условно. Кроме того, она должна выплатить в виде штрафа почти 800 млн рублей.