С некоторых улиц Калининграда исчезнет 92-ой автобус

Со 2 по 25 августа автобус № 92 будет следовать по новой схеме. Об изменениях из-за ремонта на ул. Аральской предупредили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.
На период действия ограничений автобусы данного маршрута при движении в центр Калининграда будут следовать по ул. Ижорской — Челюскинской — Урицкого — Ижорской — Новгородской и далее в соответствии с действующей схемой движения.
Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
В микрорайоне А. Космодемьняского со 2 по 25 августа закроют для движения участок ул. Аральской от Старшего сержанта Карташева до Лужской.
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