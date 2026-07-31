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В Подмосковье 1 августа автобусы трех маршрутов не будут заезжать к ТЦ «Вэйпарк»

Изменения коснутся 1280, 1696 и 1892 маршрутов.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Автобусы маршрутов 1280, 1696 и 1892 в субботу, 1 августа, с 09:00 до 21:00 не будут заезжать к остановке «ТЦ “Вэйпарк” в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«1 августа с 09:00 примерно до 21:00 автобусы 1280, 1696 и 1892 не будут заезжать к остановке “ТЦ “Вэйпарк”. Пользуйтесь остановками “Путилково”, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что изменения временные и связаны с проведением дорожных работ.