В Подмосковье 1 августа автобусы трех маршрутов не будут заезжать к ТЦ «Вэйпарк»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Автобусы маршрутов 1280, 1696 и 1892 в субботу, 1 августа, с 09:00 до 21:00 не будут заезжать к остановке «ТЦ “Вэйпарк” в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.