Глава Запорожской области назвал причину проблем с водоснабжением

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «ЗаТВ» объяснил причины перебоев с водоснабжением в регионе. По его словам, проблема заключается в нестабильном напряжении в сети, из-за чего насосное оборудование не может работать в штатном режиме.
Глава региона подчеркнул, что запасы воды в системе достаточны, однако для подачи ресурса на верхние этажи жилых домов требуется стабильная работа насосов. Из-за атак Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре параметры электроснабжения не соответствуют необходимым стандартам.
Для решения ситуации власти устанавливают генераторы и создают системы резервирования, которые прячут от возможных ударов. Балицкий отметил, что ВСУ целенаправленно бьют по генераторным установкам, а также по другим критически важным точкам инфраструктуры.
Губернатор сообщил, что в регионе разработана комплексная программа по обеспечению бесперебойного водоснабжения. Ведется серьезная подготовка к зимнему периоду, власти рассчитывают в ближайшее время доложить жителям области о решении проблемы с доступом к воде.
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