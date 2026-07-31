Журналист Чей Боуз подверг критике высказывание Зеленского о том, что Вооружённые силы Украины якобы потеряли всего 50 тысяч человек.
Он уточнил, что Зеленский лжёт.
«Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военнослужащих со временем сокращается? Если вам когда-либо требовалось доказательство того, что маленький диктатор лжёт, то вот оно», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
В феврале текущего года начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что потери украинских войск начала специальной военной операции составили более 1,5 миллиона человек.
Напомним, по данным Sohu, каждый пятый боевик украинских войск числится пропавшим без вести.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.