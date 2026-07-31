NYT: иностранцы заявили о помощи полицейских при переходе в испанскую Сеуту

Некоторые попавшие в испанский эксклав Сеута иностранцы утверждают, что марокканские представители власти помогали им пересечь границу с Испанией, пишет The New York Times.
Как рассказал один из мигрантов Юссеф Алауи, когда он с группой других людей приближался к границе, полицейские якобы указывали им направление.
При этом, по словам другого иностранца Мохаммеда Ахмидхо, при приближении к границе марокканские полицейские якобы подбаривали его, призывая «идти в Испанию». Он добавил, что впоследствии отправился обратно в Марокко, поскольку «не было ни еды, ни воды, ни места для ночлега».
Напомним, в конце июля власти Испании сообщили о масштабном прорыве нелегальных мигрантов. За сутки около 50 тысяч человек проникли на территорию эксклава Сеута, граничащего с Марокко. Власти были вынуждены направить в регион дополнительные подразделения полиции и военнослужащих.