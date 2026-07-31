NYT: иностранцы заявили о помощи полицейских при переходе в испанскую Сеуту

При этом, по словам другого иностранца Мохаммеда Ахмидхо, при приближении к границе марокканские полицейские якобы подбаривали его, призывая «идти в Испанию». Он добавил, что впоследствии отправился обратно в Марокко, поскольку «не было ни еды, ни воды, ни места для ночлега».