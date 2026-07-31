В Паттайе продолжается выяснение обстоятельств гибели россиян: начались экспертизы

Останки молодых людей обнаружили закопанными под эстакадой автомагистрали. Роман, как стало известно, погиб от двух выстрелов из пистолета. Диану перед смертью избили. Официальная версия полиции — преступники решили отобрать у россиян мотоцикл, однако граждане РФ стали сопротивляться.