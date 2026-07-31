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В Паттайе продолжается выяснение обстоятельств гибели россиян: начались экспертизы

Thairath TV: в Паттайе тела россиян отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В Паттайе разбираются с трагичным инцидентом, повлекшим гибель двух россиян. Тела убитых уже извлекли из грунта. Они отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, оповестил телеканал Thairath TV.

Место захоронения тел россиян нашли в районе Хуай-Яй. Подозреваемые Тхана Кыттхонг и Тхонгчай Синин признались в убийстве.

К 19 часам 31 июля представитель тайской полиции подтвердил, что тела пропавших россиян найдены. Жертвами стали 22-летняя Диана и ее брат, 17-летний Роман.

Останки молодых людей обнаружили закопанными под эстакадой автомагистрали. Роман, как стало известно, погиб от двух выстрелов из пистолета. Диану перед смертью избили. Официальная версия полиции — преступники решили отобрать у россиян мотоцикл, однако граждане РФ стали сопротивляться.