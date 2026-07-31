В Подмосковье спасли младенца с весом меньше бутылки воды

В Московской области врачи Видновского перинатального центра выходили недоношенного мальчика, появившегося на свет на сроке 27 недель с критическим весом 650 граммов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Решение об экстренном кесаревом сечении было принято из-за угрозы здоровью матери: у пациентки диагностировали тяжелую преэклампсию и высокое давление. Рост новорожденного при рождении составлял всего 30 сантиметров. После оперативного родоразрешения ребенка поместили в реанимацию, а затем передали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.
Как рассказала заведующая отделением Ирина Рябых, первые недели малыша кормили через зонд и выхаживали в специальной кроватке с подогревом. Постепенно его перевели на кормление из бутылочки, разработав комплексную реабилитационную программу. Проведя в стационаре более ста дней, ребенок набрал вес до 2 килограммов 650 граммов, а его рост увеличился до 48 сантиметров.
Сейчас мальчик уже выписан домой вместе с мамой, однако врачи оставляют его под наблюдением. До трех лет за состоянием ребенка будут следить педиатры, офтальмологи и неврологи из отделения катамнеза перинатального центра.
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