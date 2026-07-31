В Подмосковье спасли младенца с весом меньше бутылки воды

Как рассказала заведующая отделением Ирина Рябых, первые недели малыша кормили через зонд и выхаживали в специальной кроватке с подогревом. Постепенно его перевели на кормление из бутылочки, разработав комплексную реабилитационную программу. Проведя в стационаре более ста дней, ребенок набрал вес до 2 килограммов 650 граммов, а его рост увеличился до 48 сантиметров.